Шоу-бизнес

Имущество на полмиллиарда: в России рассказали, как будут делить наследство Заворотнюк

Российские СМИ узнали все об имуществе больной раком Анастасии Заворотнюк, а также о том, кому оно достанется.

Так, по данным сайта Дни.ру, две квартиры актрисы в Крыму стоят по 30 миллионов рублей.

«Еще одна квартира „няни Вики“, площадью в 190 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе Москвы недалеко от „Мосфильма“. По оценкам риелторов, недвижимость обошлась актрисе в 200 миллионов рублей», — пишет сайт.

Сама же актриса жила в элитном подмосковном поселке близ Крекшино. У нее там особняк, который она построила за 120 миллионов рублей.

Суммарная стоимость всей недвижимости, которой владеет Заворотнюк, приближается к 500 миллионам рублей. Еще у нее есть несколько машин, вклады в разных банках.

Наследниками Анастасии являются муж, мама и трое детей. «Они по закону являются наследниками первой линии, и, в случае, не дай бог, чего, будут делить между собой недвижимость Анастасии Заворотнюк», — говорится в материале.

Напомним, ранее врачи признали, что опухоль Заворотнюк оперировать нельзя.

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