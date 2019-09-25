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Украина

Визы в Эстонию для украинцев станут платными

10:59 25 сентября 2019 144
Визы
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Эстонии отменило свое решение, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы. Данное решение было введено еще в 2010 году.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, среди украинцев, которые обращаются за долгосрочной визой, около 90% просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, в дальнейшем необоснованно продлевать действие такого исключения для граждан Украины, сообщает радио «Свобода».

В силу решение эстонского правительства вступит 1 ноября. Сейчас госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 — 100 евро. Граждан, которые планируют посетить Эстонию на срок до 90 дней без права на трудоустройство и при наличии биометрического паспорта, это изменение не коснется.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Украина попала в список 48 стран, для граждан которых правительство Шри-Ланка отменяет оплату за оформление визы.

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