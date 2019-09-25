Украина

Авакову назначили новых замов: кто получил должности в МВД

После ухода в отставку главы Нацполиции Украины Сергея Князева в Министерстве внутренних дел продолжаются кадровые изменения. 25 сентября проходит заседание Кабинета министров Украины, на нем назначены новые заместители главы МВД Арсена Авакова.

О результатах заседания Кабмина сообщил в Facebook народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Первым заместителем назначен Сергей Яровой, заместителями министра внутренних дел утверждены Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

Общественности наиболее известен Антон Геращенко, который до нового назначения был советником Арсена Авакова и народным депутатом от партии «Народный фронт». Его называли неофициальным спикером МВД.

Ранее сообщалось, что новым главой Нацполиции Украины назначен генерал Игорь Клименко.

Фото Алексей Гончаренко/Facebook

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