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Авакову назначили новых замов: кто получил должности в МВД
После ухода в отставку главы Нацполиции Украины Сергея Князева в Министерстве внутренних дел продолжаются кадровые изменения. 25 сентября проходит заседание Кабинета министров Украины, на нем назначены новые заместители главы МВД Арсена Авакова.
О результатах заседания Кабмина сообщил в Facebook народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Первым заместителем назначен Сергей Яровой, заместителями министра внутренних дел утверждены Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.
Общественности наиболее известен Антон Геращенко, который до нового назначения был советником Арсена Авакова и народным депутатом от партии «Народный фронт». Его называли неофициальным спикером МВД.
Ранее сообщалось, что новым главой Нацполиции Украины назначен генерал Игорь Клименко.
Фото Алексей Гончаренко/Facebook
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