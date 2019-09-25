Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды на 26 сентября

Украина

Север и Запад Украины, а также Винницкую область накроют осенние дожди, тогда как на Востоке, Центре и Юге еще удержится сухая погода. Такой прогноз на 25 сентября в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко, Напомним, по мнению народных синоптиков, погода в последние дни сентября и в октябре будет классически осенней.

Температура воздуха особых изменений не претерпит — среднедневной показатель составит 14−20 градусов выше нуля, на Севере — 10−15 градусов.

Хорошая новость — заморозки пока что отступают.

Температурная карта Европы, 25.09.2019

В Киеве в четверг также стоит ждать осадков, температура воздуха днем будет колебаться у отметки 13 градусов выше нуля.

Отметим, что по прогнозам Украинского Гидрометцентра, в северных областях и практически по всему Левобережью ночью все же возможно снижение температуры до -5 градусов.

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