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- 15:53 Жена Венсана Касселя Тина Кунаки блеснула лифчиком на холодной улице Парижа
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Жена Венсана Касселя Тина Кунаки блеснула лифчиком на холодной улице Парижа (фото)
22-летняя жена 52-летнего французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки, которая пять месяцев назад родила ему дочь Амазони (у Касселя, как известно, есть также две дочери от бывшей супруги Моники Беллуччи), продемонстрировала, что находится в прекрасной форме. как сообщает Daily Mail, она посетила в Париже показ коллекции Тьерри Мюглера Весна-Лето 2020, проходивший в рамках Недели моды.
Тина, которая пришла без своего звездного супруга, не принимала участия в шоу в качестве модели, а сидела в первом ряду зрителей. Тем не менее ей удалось привлечь к себе всеобщее внимание еще до начала показа, когда она появилась перед фотографами на холодной парижской улице возле входа в Токийский дворец, где проходил показ, в необычном наряде. На ней был черный блейзер-оверсайз, под которым красовался черный кружевной бюстгальтер, а также асимметричная бело-черно-сиреневая юбка с бахромой.
Между тем звездой самого показа прет-а-порте Mugler стала 22-летняя американская супермодель Белла Хадид, презентовавшая весьма сексуальный черный наряд в стиле «готический гламур».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что старшую дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Деву засекли целующейся с бойфрендом на пляже.
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