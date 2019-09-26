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Украинку оштрафовали за маты в вагоне поезда
Жительницу Киевской области оштрафовали на 51 гривню за мелкое хулиганство в поезде — в пьяном виде она допустила нецензурные высказывания в отношении других пассажиров. Ранее сообщалось о пьяных проводниках в поезде дальнего следования, которые не были в состоянии даже открыть дверь пассажирам на остановках.
Инцидент с нетрезвой пассажиркой произошел в вагоне поезда № 147 сообщением Киев-Одесса.
Решение принял Сосновский районный суд Черкасс.
Сообщается, что во время, когда поезд находился на станции Черкасс, пассажирка в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок и спокойствие.
Как сообщает «Судова влада», суд пришел к выводу, что вина женщины доказана, в ее действиях усматривается состав административного правонарушения, в связи с чем необходимо применить административное взыскание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет пятьдесят одну гривну.
«ФАКТЫ» неоднократно писали об ужасном сервисе на «Укрзалізниці». Зимой пассажирам неоднократно приходилось ездить в неотапливаемых вагонах со снегом в тамбурах. Летом в поездах нечем дышать. Подвижной состав настолько стар, что часто в пути вагоны не выдерживают нагрузок, а люди получают травмы. Часто в поездах громко звучит музыка, которая нарушает покой путешественников.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.