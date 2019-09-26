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В Украине хотят создать военную полицию: что об этом известно
Министерство обороны Украины подготовило проект закона о военной полиции. Ведомство будет бороться с коррупцией в оборонном секторе. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа — ее надо переписывать. То есть осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть», — сказал министр в интервью «Цензор.НЕТ».
По словам чиновника, Украина будет использовать международные наработки и практики, чтобы действовать «в международном ключе».
При этом Загороднюк уточнил, что копировать полностью разработки международных партнеров не получится, потому что «наша ситуация хуже, чем во многих странах».
Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина может перейти на контрактную армию даже в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, а также пообещал, что уже к следующему году в стране появится новый план обороны.
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