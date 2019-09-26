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Дожди уходят: синоптик обрадовала прогнозом на 27 сентября
В пятницу, 27 сентября, в Украине установится сухая, теплая погода. Дожди возможны только в отдельных районах южных и западных областей. И только в Одесской области пятница будет очень дождливой. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
«Киевляне, не переживайте! Завтра будет лучше. Суше и теплее», — предупреждает она жителей столицы, отмечая, что в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов.
Между тем, в Киеве 26 сентября полиция объявила повышенный уровень аварийности из-за осадков.
Сообщается, что с началом дождя в Киеве на службу «102» поступило уже более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из которых — это незначительные столкновения двух автомобилей.
В полиции напомнили водителям, что во время такой погоды они должны:
- не забывать пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- быть особенно внимательными и не отвлекаться на во время управления;
- не превышать разрешенную скорость движения;
- помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.
«Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном для этого месте», — говорится в сообщении.
«ФАКТЫ» сообщали о ДТП, которые случились сегодня в Киеве и области. В одном из них погибла женщина и два человека получили травмы.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!