Душила, подожгла, потом зарезала ножом: няня жестоко убила доверенного ей младенца (видео)

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В РФ молодая няня из тюменского городка Заводоуковск вот-вот попадет за решетку. Ее нашли в лесу с пакетом в руке, внутри — сожженное тельце. Девушку подозревают в жестоком убийстве младенца. Мотивы неясны, предположений немного, пишет сайт 350tv.ru.

Сообщается, что Виктория Айметдинова, которую подозревают в убийстве пятимесячного ребенка, жила в семье три года. Сожительствовала со сводным братом младенца. Однажды родители уехали на похороны — полутора часов хватило, чтобы и девушка, и ребенок пропали.

«Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына!» — рассказала мать ребенка.

Их искали больше суток. Нашли. В лесу. Рядом с Викторией был пакет, в нем — Богдан, пропавший малыш. В ужасе от увиденного были даже полицейские — сначала душила, потом подожгла, а потом зарезала ножом. Причем все это — почти сразу после похищения. Оставшиеся сутки до того, как их обнаружили в лесу в трех километрах от дома, она просто носила труп ребенка в пакете.

Сейчас Виктории назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Если девушка окажется невменяемой, ее не посадят, просто отправят на принудительное лечение в закрытом учреждении.

У Айметдиновой уже были судимости: за насилие в отношении представителя власти — пьяная напала на полицейского, и за избиение несовершеннолетней — тоже под действием алкоголя. Почему же такой послужной список не насторожил семью?

Понять можно — знали Викторию давно, плохого она семье не делала, ребенка не обижала. До этого Богдана несколько раз оставляли с девушкой — ничего из ряда вон выходящего не случалось. А тут раз — и убила с особой жестокостью.

На своей странице во «ВКонтакте» Виктория 13 сентября оставила несколько странных записей, одна из них начинается так: «Антихрист один, это я! Я в каждом, вижу дьявола!»

Теперь предполагают, что ей «мерещились черти», что девушка была психически нездорова. Но если основываться только на этих постах, выглядит притянуто за уши. Как будто просто взяли цитаты из современной музыки, которая как раз прикреплена к посту. Другое дело, что Виктория уже проходила психиатрическую терапию в специальном учреждении.

«При задержании [Айметдинова] вела себя спокойно и не оказывала сопротивления», — сообщает Ura.ru со ссылкой на СК. Потому ли, что убила осознанно и долго к этому готовилась, или потому что была не в себе — сказать сложно. Это уже решит медицинская экспертиза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России няня убила ребенка, заставив его съесть 50 граммов соли.

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