Бигус раскопал, как Богдан помог России отсудить у Украины сотни миллионов долларов

Политика

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан помог российским военным отсудить 400 миллионов долларов у украинских налогоплательщиков, а также посадить в тюрьму экс-премьер-министра Юлию Тимошенко. Об этом говорится в расследовании программы Bihus.Info.

Так, во времена правления президента Виктора Януковича Богдан, будучи представителем Кабинета Министров в суде по иску Минобороны России к украинскому правительству и казначейству, приобщил к делу письма о якобы госгарантии возврата долга компании «Единые энергетические ресурсы Украины» за полученный российский газ в сумме 3,11 млрд грн.

Сообщается, что в 2011 году Служба безопасности Украины начала расследовать дело о совершении покушения на хищение средств государственного бюджета путем возложения на Кабинет Министров обязательств компании «ЕЭСУ». В 1995—1997 году эту компанию возглавляла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, против которой в 2010 году было открыто уголовное дело из-за заключенных за год до этого газовых контрактов между российской компанией «Газпром» и ОАО «Нафтогаз Украины».

Именно после объявления СБУ о расследовании деятельности «ЕЭСУ» Министерство обороны РФ подало хозяйственный иск. В нем россияне утверждали, что в 1996 году компания Тимошенко поставляла газ в Украину в обмен на стройматериалы, но не выполнила свои обещания, из-за чего образовался долг в $ 400 млн. Возвращение этого долга якобы гарантировало украинское правительство Павла Лазаренко.

Отмечается, что в суде интересы украинского правительства представлял юрист Андрей Богдан. Хозяйственный суд Киева, где рассматривался иск, потребовал от Кабмина предоставить учредительные документы «ЕЭСУ». Но Богдан дополнительно к этому принес невостребованные судьей материалы. А именно письма Лазаренко российскому премьер-министру Виктору Черномырдину, в которых украинский премьер предоставил свои личные гарантии. После этого минобороны России приобщило эти материалы к своему иску.

На основании этого судья принял решение, которым обязал вернуть долг, сумма которого в то время была названа в 3,11 млрд грн, позже это решение суда первой инстанции подтвердили другие суды.

Журналисты также отметили, что после побега Януковича в Россию в 20 144 году Генеральная прокуратура установила, что в деле «ЕЭСУ» суды получали указания украинской власти принимать решения в пользу россиян для уголовного дела Тимошенко. ГПУ подготовила подозрение судье за принятие заведомо неправосудного решения, но оно не подписано руководством прокуратуры.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый компромат на Богдана, который удалось «раскопать» журналистам. Так, ранее в расследовании журналистов программы «Схемы» сообщалось, что Богдан 13 марта якобы тайно встречался в Конституционном суде с его главой Станиславом Шевчуком. О встрече свидетельствуют данные журнала посещений КСУ. Богдан, который в соответствии с законом о люстрации не может работать на государственной службе, мог обсуждать в КСУ судьбу закона «Об очищении власти». Позднее Богдан решил судиться с журналистами, которые провели это журналистское расследование.

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