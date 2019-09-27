Украина

Убивают море: концентрация загрязняющих веществ в воде возле Севастополя превышена в 5,3 раза

В районе урочища Ласпи у берегов Севастополя зафиксировали пятикратное превышение концентрации загрязняющих веществ в воде из-за сброса сточных вод в Черное море.

Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Севастополя, пишут «Новости Крыма».

«Установлено, что сброс очищенных сточных вод в акваторию Черного моря в районе Севастопольской зоны ЮБК осуществляется ГУП «Водоканал» с канализационных очистных сооружений № 7 «Ласпи», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, сброс сточных вод в море осуществляется «из поврежденного глубоководного выпуска и на расстоянии вдвое меньшем, чем определено разрешительной документацией».

«ГУП „Водоканал“ использует водовыпуск длинной 127 метров вместо установленных решением 250 метров. Кроме того, водолазным обследованием установлено нарушение целостности стенки трубопровода в виде трещины размером 30 на 4 см», — отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры, после отбора проб воды специалисты установили превышение концентрации загрязняющих веществ в море возле Ласпи в 5,3 раза.

«Для устранения допущенных нарушений законодательства прокуратура внесла директору ГУП „Водоканал“ представление», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что 6 августа «глава» Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды. На расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси. Ремонт планировали завершить 16 августа. Однако позднее его отложили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар завил о том, что Крымский мост, на котором оккупанты провели железнодорожные испытания, еще больше приблизился к просадке.

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