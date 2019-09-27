Украина

О стремительной карьере начальника аналитического управления — временно исполняющего обязанности начальника Департамента стратегической разведки ГУР министерства обороны Алексея Пашкова, мужа главного бухгалтера «Студии Квартал-95», впервые сообщил журналист Владимир Бойко.

Историю «с прыжком через 10 ступеней» незаметного разведчика продолжил в своем блоге главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Бутусов напоминает, что Пашков — кадровый военный разведчик, 18 лет прослужил в Департаменте стратегической разведки, но занимал одну из низовых должностей в ГУР МО. Он не занимался ни оперативной разведкой, ни диверсиями.

Вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору. В июле Пашков, по словам Бутусова, «перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, чтобы занять кресло врио начальника департамента».

«Это было бы логично, если бы Алексей Пашков проводил дерзкие операции в тылу врага, и в награду за боевые заслуги получил карьерный взлет. Нет проблем, есть фронт, есть задачи за линией фронта, возможностей отличиться для инициативного и опытного офицера во время войны более чем достаточно», — пишет журналист.

Бутусов отмечает, что по сравнению со своими коллегами, офицер Пашков ничего выдающегося для Украины не сделал. Поэтому 300 других офицеров стратегической разведки отнеслись к такому прыжку негативно.

«Нельзя дискредитировать воинское звание и прохождение карьеры. Скачки в карьере должны быть мотивированы исключительными и очевидными заслугами в коллективе, а не личными знакомствами», — пишет журналист.

Бутусов считает, что ответственность за такое назначение лежит не только на начальнике Главного управления разведки Василии Бурбе, министре обороны Андрее Загороднюке, но и на президенте Зеленском, который и подписывает соответствующий указ.

Отметим, при новой власти продолжается система, когда личные связи стоят выше профессиональных интересов. Об этом говорят многие назначения президента во властные структуры. Кроме того, Зеленский назначает на должности и друзей своих бывших коллег по шоу-бизнесу. Так в наблюдательный совет «ПриватБанка» была введена бывший юрист «Укрэксимбанка» Юлия Мецгер — подруга Елены Кравец из «95 Квартала».

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