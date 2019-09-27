Украина

Под Винницей простились с погибшим 27-летним бойцом ВСУ: опубликованы траурные фото

В четверг, 26 сентября, в Хмельнике Винницкой области попрощались со старшим солдатом ВСУ Андреем Сторожуком, который погиб под Марьинкой Донецкой области 24 сентября.

Андрею Сторожуку было всего 27 лет. Он погиб во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе города Марьинка Донецкой области.

У погибшего защитника Украины остался двухлетний сын.

Похоронят бойца в пятницу, 27 сентября, в селе Педоси Хмельницкого района.

Фото прощания с Героем опубликованы на сайте Винницкой облгосадминистрации.

Напомним, 17 сентября на Донбассе погиб боец «Айдара», 25-летний Владислав Рой. А 15 сентября на фронте при обстреле был смертельно ранен Михаил Цимбалистый из Тернопольской области.



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