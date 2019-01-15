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Скандал с Лободой в «Шереметьево»: в аэропорту рассказали, как все было на самом деле
Опальная украинская певица, выступающая в России, Светлана Лобода получила официальный ответ на свои претензии к аэропорту «Шереметьево». Звезда устроила скандал, обвинив его службы в ненадлежащем выполнении своих обязанностей при обслуживании вип-пассажиров. Светлана, используя нецензурную лексику, устроила разнос сотруднику аэропорта за то, что ее якобы не забрали у паспортного контроля, и она была вынуждена идти до VIP-зала пешком.
Ответ «Шереметьево» не заставил себя долго ждать. Пресс-служба аэропорта опубликовала официальный пресс-релиз с результатами внутреннего служебного расследования, в котором рассказала свою версию инцидента.
Согласно предоставленным данным, путь Лободы от трапа самолета до завершения пограничных формальностей составил ровно 5 минут 4 секунды. Скандал возник у трапа самолета.
«В прилетной галерее у телескопического трапа пассажирку С. Лободу и ребенка встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Пассажирка Лобода С. отказалась от транспортировки на электрокаре, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне экономического класса», — говорится в официальном заявлении.
При этом, представители «Шереметьево» пояснили, что «встреча на электрокарах вип-прилетающих не входит в вип-услуги, а является лишь «бонусом от компании». Они также были удивлены эмоциональным поведением и нецензурной лексикой от Лободы и заверяют, что выполнили полностью все условия облуживания звездной пассажирки.
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