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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали свою помолвку: фото с вечеринки
Актриса и певица Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отпраздновали в Лос-Анджелесе свою помолвку в кругу родных и ближайших друзей.
На вечеринке присутствовали дети от их предыдущих браков — 11-летние двойняшки Дженнифер Макс и Эмми от певца Марка Энтони, а также дочери Родригеса — 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа от его бывшей жены Синтии Скертис. Дети отлично ладят между собой и с будущими мачехой и отчимом.
Джей Ло выбрала для вечеринки белое платье в свадебном стиле от Solace London, открывающее плечо.
Фото с семейного праздника пара выложила в соцсетях.
Алекс сделал предложение Дженнифер еще в марте — во время совместного отдыха на Багамах. Дату свадьбы жених и невеста пока еще не обнародовали. Однако приготовления к ней ведутся во всю. Это будет второй брак 44-летнего Родригеса и уже четвертый — для 50-летней Лопес.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес произвела фурор копией культового платья 19-летней давности, благодаря которому изобрели Google Images.
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