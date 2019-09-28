- 03:50 Принц Уильям и Кейт Миддлтон: «эксперт по лжи» оценил искренность чувств будущих короля и королевы
- 03:20 Членовредитель: мужчина сломал своей пенис дважды за полгода
- 02:50 «Божественная»: Киркоров трогательно поздравил Лорак с днем рождения
- 02:25 Страшное горе в семье известного рэпера: внук исполнителя прожил всего 10 дней
- 01:50 Сенцов рассказал о “своей маленькой мечте”, связанной с Путиным
- 01:25 «Мы на войне. Эти люди больны»: Трамп хочет «скальп» агента ЦРУ, раздувшего скандал с Зеленским
- 00:50 В Киеве поймали квартирных аферисток, обманувших десятки людей
- 00:24 «Уже поздно»: известный целитель Малахов прокомментировал возможную болезнь Заворотнюк
- 00:03 «Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция мадридского дерби в чемпионате Испании
- 00:01 Новый год по еврейскому календарю: чего нельзя делать в праздник Рош ха-Шана
- 27.09 23:53 Госстат рассказал, кто в Украине зарабатывает больше всех
- 27.09 23:23 Ответный ход: Джулиани обязался доказать вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году
Принц Уильям и Кейт Миддлтон: «эксперт по лжи» оценил искренность чувств будущих короля и королевы
Кейт Миддлтон и принц Уильям редко показывают свои чувства на публике, но специалистов не обманешь. Российский эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко, который сотрудничает с одним из телеканалов в рамках проекта «Это реальная история», проанализировал их отношения и вынес свой вердикт относительно их брака.
Его слова приводит портал «Семь дней».
Читайте также_Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон меняет фамилию: что произошло
«Эта пара, в отличие от Гарри и Меган, не так открыто показывает свои чувства на публике. Уильям и Кейт редко держатся за руки и не особенно „липнут“ друг к другу, но всё равно бросается в глаза, что у них всё хорошо в отношениях. Широкие улыбки и шутки, касания, постоянное копирование друг друга — ни разу за всё время наблюдения не заметил на их лицах или в их позах чего-то негативного»,— считает Анищенко.
Также эксперт добавил, что Кейт всегда буквально держится позади мужа. Уильям заходит в помещения первым, приветствуется первым
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы уже почти 20 лет, он вместе учились в университете. В 2002 году они даже снимали вместе дом, неподалеку от учебного заведения. Внимание к ним было приковано во все периоды их отношений. Даже когда весной 2007 года они объявили о расставании, Миддлтон все равно регулярно доставали папарацци. Никто не верил, что такая пара может действительно распасться навсегда. И люди были правы! В августе Кейт и Уильям снова стали встречаться.
Читайте также_Буллинг будущего короля: Уильяма затравили из-за «маленькой груди» Леди Ди на ее топлес-фото
Их свадьба, которая состоялась 29 апреля 2011 года, стала самым масштабным мероприятием за последнее десятилетие. Никому до сих пор не удалось побить их рекорд по количеству интереса и по празднованию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Анищенко пытался выяснить вопрос о том, вышла ли Меган Маркл замуж по любви или по расчету. И успокоил поклонников принца Гарри.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!