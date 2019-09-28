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Кейт Миддлтон и принц Уильям редко показывают свои чувства на публике, но специалистов не обманешь. Российский эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко, который сотрудничает с одним из телеканалов в рамках проекта «Это реальная история», проанализировал их отношения и вынес свой вердикт относительно их брака.

Его слова приводит портал «Семь дней».

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«Эта пара, в отличие от Гарри и Меган, не так открыто показывает свои чувства на публике. Уильям и Кейт редко держатся за руки и не особенно „липнут“ друг к другу, но всё равно бросается в глаза, что у них всё хорошо в отношениях. Широкие улыбки и шутки, касания, постоянное копирование друг друга — ни разу за всё время наблюдения не заметил на их лицах или в их позах чего-то негативного»,— считает Анищенко.

Также эксперт добавил, что Кейт всегда буквально держится позади мужа. Уильям заходит в помещения первым, приветствуется первым и т. п. При этом эксперт уверен: для Миддлтон это не представляет никакого дискомфорта — она полностью довольна таким своим положением.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы уже почти 20 лет, он вместе учились в университете. В 2002 году они даже снимали вместе дом, неподалеку от учебного заведения. Внимание к ним было приковано во все периоды их отношений. Даже когда весной 2007 года они объявили о расставании, Миддлтон все равно регулярно доставали папарацци. Никто не верил, что такая пара может действительно распасться навсегда. И люди были правы! В августе Кейт и Уильям снова стали встречаться.

Их свадьба, которая состоялась 29 апреля 2011 года, стала самым масштабным мероприятием за последнее десятилетие. Никому до сих пор не удалось побить их рекорд по количеству интереса и по празднованию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Анищенко пытался выяснить вопрос о том, вышла ли Меган Маркл замуж по любви или по расчету. И успокоил поклонников принца Гарри.

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