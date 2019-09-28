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Принц Уильям и Кейт Миддлтон: «эксперт по лжи» оценил искренность чувств будущих короля и королевы

3:50 28 сентября 2019 24
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Инф. «ФАКТОВ»

Кейт Миддлтон и принц Уильям редко показывают свои чувства на публике, но специалистов не обманешь. Российский эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко, который сотрудничает с одним из телеканалов в рамках проекта «Это реальная история», проанализировал их отношения и вынес свой вердикт относительно их брака.

Его слова приводит портал «Семь дней».

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«Эта пара, в отличие от Гарри и Меган, не так открыто показывает свои чувства на публике. Уильям и Кейт редко держатся за руки и не особенно „липнут“ друг к другу, но всё равно бросается в глаза, что у них всё хорошо в отношениях. Широкие улыбки и шутки, касания, постоянное копирование друг друга — ни разу за всё время наблюдения не заметил на их лицах или в их позах чего-то негативного»,— считает Анищенко.

Также эксперт добавил, что Кейт всегда буквально держится позади мужа. Уильям заходит в помещения первым, приветствуется первым и т. п. При этом эксперт уверен: для Миддлтон это не представляет никакого дискомфорта — она полностью довольна таким своим положением.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы уже почти 20 лет, он вместе учились в университете. В 2002 году они даже снимали вместе дом, неподалеку от учебного заведения. Внимание к ним было приковано во все периоды их отношений. Даже когда весной 2007 года они объявили о расставании, Миддлтон все равно регулярно доставали папарацци. Никто не верил, что такая пара может действительно распасться навсегда. И люди были правы! В августе Кейт и Уильям снова стали встречаться.

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Их свадьба, которая состоялась 29 апреля 2011 года, стала самым масштабным мероприятием за последнее десятилетие. Никому до сих пор не удалось побить их рекорд по количеству интереса и по празднованию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Анищенко пытался выяснить вопрос о том, вышла ли Меган Маркл замуж по любви или по расчету. И успокоил поклонников принца Гарри.

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