Известный издатель Николас Колридж, возглавляющий издательство Conde Nast, издал мемуары под нзванием «Глянцевые годы» (The Glossy Years), в которых утверждает, что принцесса Диана в свое время жаловалась ему на то, что ее старшего сына Уильяма затравили приятели из-за ее фото топлес. Об этом пишет Hello! со ссылкой на The Sun.

По словам Колриджа, в 1996 году произошел грандиозный скандал: папарацци запечатлели Леди Ди без лифчика, когда она загорала на балконе отеля в Испании.

Через несколько дней она рассказала Николасу, что одногруппники затравили ее сына, который тогда учился в Итонском колледже. Как только снимки появились в прессе, он в расстроенных чувствах позвонил Диане. «Он был так возмущен. Говорит, его дразнят ребята. Считают, что у меня слишком маленькая грудь», — поделилась Диана.

Диана безумно любила своих детей и старалась ничем их не расстраивать. У старшего сына как раз был переходный возраст. Реакция на фотографии с голой грудью мамы больно ударили по самолюбию 14-летнего Уильяма.

После того она задала своему давнему приятелю неожиданный вопрос: «Пожалуйста, будь честен. Ты видел эти фотографии, те, что топлес? Как ты думаешь, моя грудь слишком мала?»

Колридж признался, что при этих словах он «запыхался и покраснел, как мундир гвардейца». Он заверил леди Ди, что ее грудь «идеальна» и она не должна волноваться по этому поводу.

После развода с принцем Чарльзом леди Ди дала старшему сыну обещание не выходить больше замуж. В то же время младший сын был не против этого. Принц Гарри мечтал о брате или сестре.

Как известно, в 2017 году принц Уильям потребовал компенсацию в 1,3 миллиона фунтов стерлингов за фотографии Кейт Миддлтон топлес, опубликованные в журнале French Closer в 2012 году. Уильям и Кейт отдыхали на террасе замка, принадлежащего графу Сноудону, двоюродному брату Уильяма и сыну покойной принцессы Маргарет, в южном регионе Прованс.

Длиннообъективные камеры снимали Кейт в тот момент, когда на ней были только бикини. Один из кадров расстроил Уильяма больше прочих — на нем принц намазывал супругу кремом от солнца. Герцог Кембриджский заявил, что изображения были «тем более болезненными», поскольку они напомнили ему о смерти матери. В тот трагический день Леди Ди также преследовали папарацци в Париже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принцы Уильям и Гарри поддержали ВИЧ-инфицированного регбиста, который не побоялся сознаться в болезни, и тем самым спас других людей.

