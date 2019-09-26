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Кейт Миддлтон в шикарном пальто «крестила» полярное судно, разбив об него бутылку шампанского (фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям, пока их родственники Меган Маркл и принц Гарри находятся в официальной поездке по странам Африки, прибыли в город Беркенхед, на верфь британской судостроительной компании Cammell Laird. Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в церемонии первого спуска на воду нового полярного исследовательского судна. И присвоили ему имя «Дэвид Аттенборо» — в честь знаменитого британского натуралиста и документалиста, который также присутствовал на торжестве. Ранее сэр Дэвид возглавил список самых популярных персон в Великобритании, обогнав членов королевской семьи.
Судно отправится в Антарктику с научной миссией.
Как сообщает Daily Mail, Миддлтон выбрала для этого мероприятия свое любимое элегантное пальто голубого цвета от Alexander McQueen (она уже появлялась в нем на публике неоднократно, начиная с 2014 года), а также замшевые темно-синие туфли. Герцогиня Кембриджская «крестила» корабль, разбив о его борт бутылку шампанского. Как известно, на флоте есть такая традиция. Считается, что если бутылка разобьется, то последующие рейсы судна будут удачны, а если не разобьется, то плачевны. Кейт, правда, не швыряла бутылку собственноручно, а лично нажала специальную кнопку, запускающую бутылку шампанского в полет.
«С огромным удовольствием даю этому судно имя „Сэр Дэвид Аттенборо“, и пусть Бог благословит его и всех, кто на нем плавает». — сказала супруга принца Уильяма.
Ранее Букингемский дворец официально сообщил радостную новость — внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис выходит замуж.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.