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«Смотрели в глаза друг другу и молчали»: Заворотнюк рассказала, как влюбилась в Чернышева
Актриса Анастасия Заворотнюк, к здоровью которой сейчас приковано внимание многих поклонников, была замужем трижды. Семейное счастье и стабильность актриса обрела только в браке со своим третьим, нынешним мужем, звездным фигуристом и партнером Татьяны Навки Петром Чернышевым, пишет КП.
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Их роман начался внезапно и неожиданно, на съемках проекта «Танцы на льду», в котором принимали участие Анастасия и Петр. Уже тогда Чернышев был звездой фигурного катания, а Заворотнюк — звездой кино. Но когда Анастасия впервые встретилась с будущим мужем на льду, была очарована его спортивными навыками, мужеством и природным обаянием.
Анастасия Заворотнюк вспомнила, как влюбилась в Петра Чернышева: «Мы смотрим друг другу в глаза и молчим».
В одном из своих интервью, посвященных отношениям с Чернышевым, звезда «Моей прекрасной няни» призналась: не ожидала, что на проекте у нее закрутится роман. По ее словам, на тот момент она даже не думала о мимолетных интрижках, поскольку у нее были более серьезные, как ей казалось планы — о семье, детях, карьере. Однако устоять перед Чернышевым она просто не сумела.
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«Я ступила на лед, и тут же ко мне подъезжает Петя, берет меня на руки, делает поддержку, и так получается, что мое лицо оказывается напротив его лица. Мы смотрим друг другу в глаза и молчим. Он излучает такую доброту, силу и спокойствие, что все вокруг куда-то исчезло. И как-то все чисто было, естественно и без слов все понятно…», — приводит издание слова актрисы.
Роман знаменитостей развивался быстро и гармонично. А в прошлом году Анастасия подарила Петру дочь Милу, которую они представили публике весной года текущего.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасию Заворотнюк попросили продержаться четыре месяца: тогда появится шанс исцелиться от рака.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.