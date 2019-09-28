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«Моя прекрасная няня» с Заворотнюк отмечает юбилей
Вчера, 27 сентября, исполнилось ровно пятнадцать лет со дня телевизионной премьеры комедийного сериала «Моя прекрасная няня», полюбившегося миллионам телезрителей. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Не исключено, что и актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, проходит лечение от рака мозга, скорее всего, встретила в реанимации пятнадцатилетие выхода на широкие экраны сериала «Моя прекрасная няня».
Издание напоминает, что первый раз зрители смогли увидеть картину 27 сентября 2004 года.
Ситком сразу завоевал любовь у телезрителей. По сюжету, напомним, Вика Прутковская приезжает из Мариуполя в Бирюлево и утраивается в богатый дом к продюсеру Максиму Шаталину. Его сыграл известный актер Сергей Жигунов.
Для Анастасии роль в «Моей прекрасной няне» стала судьбоносной — самой главной в ее жизни. Исполнив роль няни Вики Прутковской, Анастасия получила славу и всенародную любовь, а также большой карьерный толчок.
«Анастасия Заворотнюк в этом сериале полюбилась всем. Глупости с экрана она изрекала с такой детской непосредственностью, так красиво хлопала пушистыми ресницами, что в нее было просто невозможно не влюбиться», — пишет автор статьи.
Как известно, актриса вполне могла не сыграть роль прекрасной няни. На нее место пробовалась певица Жанна Фриске и другие не менее колоритные претендентки. Но продюсеры выбрали именно Заворотнюк и не прогадали.
Сегодня об этом ситкоме вспоминают особенно часто, но не на фоне годовщины его премьеры, а, к сожалению, на фоне трагических событий, развернувшихся в жизни исполнительницы главной роли сериала, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популяризатор нетрадиционных методов врачевания Геннадий Малахова считает, что когда у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль, лечить ее уже было поздно — что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины.
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