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«Моя прекрасная няня» с Заворотнюк отмечает юбилей

6:54 28 сентября 2019 71
Моя прекрасная няня
Инф. «ФАКТОВ»

Вчера, 27 сентября, исполнилось ровно пятнадцать лет со дня телевизионной премьеры комедийного сериала «Моя прекрасная няня», полюбившегося миллионам телезрителей. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Не исключено, что и актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, проходит лечение от рака мозга, скорее всего, встретила в реанимации пятнадцатилетие выхода на широкие экраны сериала «Моя прекрасная няня».

Издание напоминает, что первый раз зрители смогли увидеть картину 27 сентября 2004 года.

Ситком сразу завоевал любовь у телезрителей. По сюжету, напомним, Вика Прутковская приезжает из Мариуполя в Бирюлево и утраивается в богатый дом к продюсеру Максиму Шаталину. Его сыграл известный актер Сергей Жигунов.

Для Анастасии роль в «Моей прекрасной няне» стала судьбоносной — самой главной в ее жизни. Исполнив роль няни Вики Прутковской, Анастасия получила славу и всенародную любовь, а также большой карьерный толчок.

«Анастасия Заворотнюк в этом сериале полюбилась всем. Глупости с экрана она изрекала с такой детской непосредственностью, так красиво хлопала пушистыми ресницами, что в нее было просто невозможно не влюбиться», — пишет автор статьи.

Как известно, актриса вполне могла не сыграть роль прекрасной няни. На нее место пробовалась певица Жанна Фриске и другие не менее колоритные претендентки. Но продюсеры выбрали именно Заворотнюк и не прогадали.

Сегодня об этом ситкоме вспоминают особенно часто, но не на фоне годовщины его премьеры, а, к сожалению, на фоне трагических событий, развернувшихся в жизни исполнительницы главной роли сериала, актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популяризатор нетрадиционных методов врачевания Геннадий Малахова считает, что когда у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль, лечить ее уже было поздно — что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины.

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