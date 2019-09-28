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В Киеве неизвестные подожгли детский сад
В ночь на субботу, 28 сентября, в Киеве горел детский сад по улице Героев Днепра. Пострадавших нет, однако полиция подозревает поджог. Напомним, в Днепре подростки «случайно» подожгли своего сверстника.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных парней, которые ходили возле центрального входа детского учреждения.
Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили, что дверь запасного входа взломаны, а в комнатах на втором этаже здания, где произошло возгорание, все перевернуто.
«С места происшествия были изъяты окурки, которые, вероятно, оставили злоумышленники», — говорится в сообщении правоохранителей.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Поиски злоумышленников продолжаются.
Отметим, что перед 1 сентября в Тернопольской области сгорела сельская школа.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.