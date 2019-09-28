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Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли детский сад

16:16 28 сентября 2019 129
В Киеве неизвестные подожгли детский сад
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на субботу, 28 сентября, в Киеве горел детский сад по улице Героев Днепра. Пострадавших нет, однако полиция подозревает поджог. Напомним, в Днепре подростки «случайно» подожгли своего сверстника.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных парней, которые ходили возле центрального входа детского учреждения.

Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили, что дверь запасного входа взломаны, а в комнатах на втором этаже здания, где произошло возгорание, все перевернуто.

«С места происшествия были изъяты окурки, которые, вероятно, оставили злоумышленники», — говорится в сообщении правоохранителей.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Поиски злоумышленников продолжаются.

Отметим, что перед 1 сентября в Тернопольской области сгорела сельская школа.

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