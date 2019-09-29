«Бубба»! Меган Маркл случайно раскрыла забавное прозвище малыша Арчи

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая 23 сентября вместе со своим мужем принцем Гарри и сыном Арчи прибыла в ЮАР, случайно раскрыла забавное прозвище малыша Арчи, пишет российское издание Woman.ru.

Как писали «ФАКТЫ», Сассекские взяли сына Арчи на встречу с лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту. Именно там, во время чаепития с семьей активиста Меган случайно выдала тайное имя 4-месячного наследника.

25 сентября Арчи сопровождал родителей на приеме у первого темнокожего епископа ЮАР. Встреча проходила в доме Десмонда Туту. Видимо, непринужденная обстановка так повлияла на Меган Маркл, что молодая мама расслабилась и неожиданно для себя самой рассекретила прозвище Арчи.

Когда Сассексы прибыли на встречу, Меган упрашивала 4-месячного сына поздороваться с хозяевами дома: «Ну скажи привет! Привеет», — говорила она Арчи. В этот момент молодая мама заметила, что у наследника британской короны потекли слюни, и вздохнула «О, Бубба!».

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Поклонники королевской семьи были в восторге от смешного и безумно трогательного прозвища, которое Меган дала малышу.

Издание отмечает, что на приеме все взгляды были устремлены только на Арчи. Семья епископа не могла им налюбоваться, а малыш чувствовал себя достаточно уверено и пританцовывал на руках мамы.

В момент, когда дочь епископа Тандека Туту-Гхаше засмеялась, Арчи посмотрел на нее и присоединился. Тогда она предположила, что он понимает, что она говорит, а принц Гарри добавил: «Думаю, он точно знает, что сейчас происходит».

Тандека шутливо заверила Меган Маркл, что когда малыш подрастет, он обязательно станет дамским угодником. Меган улыбнулась и призналась: «Да, он любит пофлиртовать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт оценил чувства принца Гарри и Меган Маркл по их жестам, и успокоил поклонников внука королевы Елизаветы II.

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