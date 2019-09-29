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Шоу-бизнес

Работа тяжелая: коллега Бочкаревой отреагировал на ее задержание

17:37 29 сентября 2019 338
Бочкарева
Инф. «ФАКТОВ»

Один из режиссеров «Счастливы вместе», актер Георгий Дронов не верит в виновность актрисы Натальи Бочкаревой, которую накануне задержали с кокаином.

Как сообщает интернет-портал «Подъем», Дронов заявил, что не представляет актрису с наркотиками.

«Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу», — отметил режиссер.

По словам соседей звезды, которая живет в московской пятиэтажке, ее ни разу не видели в состоянии опьянения. Всегда вежливая, здоровается.

По данным «Московского комсомольца», Наталью Бочкареву остановили в ночь с пятницы на субботу. Актриса якобы нервничала и после вопроса о наличии запрещенных веществ достала из заднего левого кармана пакет с белым веществом и засунула его под брюки.

Гаишники вызвали следственно-оперативную группу и пакет вытащили в присутствии свидетелей. Актрисе предложили пройти тест на состояние опьянения, но она отказалась. Вещество отвезли на экспертизу, а Бочкареву доставили отделение. Экспертиза показала, что порошок из пакета является кокаином массой 0,69 г. Было возбуждено уголовное дело, а на актрису оформили два административных протокола. Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с актрисой, в котором она признавалась, что в Украине ей комфортно, а также говорила о любви к украинскому салу, которое покупает во время каждой поездки в нашу страну.

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