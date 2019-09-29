В Закарпатье в середине осени внезапно зацвели яблони (фото)

Украина

В Тячевском районе Закарпатской области в конце сентября зацвели яблони. А в конце августа в Киеве видели цветущие каштаны.

Фото цветущих яблонь опубликовали в Facebook на странице Дубове.інфо.

На снимках видно, что многие деревья уже почти сбросили листья, а на голых ветках вместе с остатками старой листвы появились белые и нежно-розовые цветы. Есть еще и зеленые яблони с плодами, на некоторых ветках которых набухли почки и распустились цветы.

Отметим, в конце сентября в Закарпатье стоит теплая летняя погода. Градусник термометра днем показывает +23. Изредка идут дожди, но они еще не осенние.

Как писали «ФАКТЫ», среднемесячная температура в октябре в Украине будет колебаться в диапазоне 7−12 градусов тепла, и это близко к средним многолетним значениям. А во второй декаде октября наступит настоящее «бабье лето».

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