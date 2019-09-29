Украина

Синоптик рассказала, какой будет погода в праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который традиционно празднуется 30 сентября, в Украине будет, в основном, сухая и теплая погода.

Как пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко, в стране будет господствовать теплая воздушная масса. Температура воздуха ожидается в пределах + 18 + 24, а на юге до +25 градусов.

Дожди вероятны на западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Вместе с тем, возможен сильный ветер.

В Киеве в понедельник, 30 сентября, днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя небольшая.

Напомним, Укргидрометцентр на 30 сентября объявил штормовое предупреждение в Украине. Ухудшение погоды произойдет преимущественно в западных областях.

Какая погода будет в Украине в октябре читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украинцев ожидают два бабьих лета: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни».

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