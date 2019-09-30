11-месячный племянник Кейт Миддлтон уже посещает занятия в спортзале (фото)

Стиль жизни

Младшая сестра Кейт Миддлтон, которая ведет свою колонку в издании Waitrose Weekend, рассказала, что ее 11-месячный сын Артур уже посещает занятия в детском спортзале. 36-летняя Пиппа Миддлтон — известная фанатка финтнеса. Она занималась спортом практически весь срок своей беременности и вернулась к занятиям в считанные дни после родов.

По словам Пиппы, каждый визит в спортзал укрепляет уверенность Артура в себе. Он имеет возможность в полностью безопасной обстановке сжигать лишнюю энергию и отрабатывать различные физические навыки. Пиппа не уточнила, в какое именно заведение записала своего сына, но отметила, что там есть множество забавных развлечений для малышей — в том числе лестницы, мягкие предметы, мячи, качели, мини-батуты и прочее. Занятия предусматривают разнообразные упражнения для развития подвижности, чувства равновесия, силы. Детям также предоставляется возможность просто поиграть в свое удовольствие.

По мнению Пиппы, упражнения помогают детям лучше засыпать днем, а также улучшают пищеварение.

Ранее Пиппа Миддлтон рассказывала, что начала водить сына в бассейн, когда ему было всего четыре месяца. А в возрасте восьми месяцев он приступил к занятиям детской йогой.

Сама Пиппа также занимается плаванием, теннисом, а также тренируется в тренажерном зале четыре-пять раз в неделю. Ее старшая сестра герцогиня Кембриджская также ведет активный образ жизни и поддерживает стройную фигуру с помощью физических упражнений.

Светская львица Пиппа Миддлтон вышла замуж за бизнесмена и бывшего автогонщика Джеймса Мэттьюса в мае 2017 года. Их первенец Артур Майкл Уильям родился 15 октября 2018 года.

Между тем 28-летний племянник Меган Маркл, сын ее единокровного брата Тайлер Дули был арестован в Голливуде после того, как он ходил по улицам практически голым (у него было повязано лишь небольшое полотенце вокруг бедер) и кричал нечто неразборчивое, находясь под воздействием наркотиков. При задержании полицейским пришлось повалить Дули на землю. При этом один из стражей порядка, как сообщает издание TMZ, ушиб колено. Поэтому Тайлеру вменяется теперь в вину оказание сопротивления при аресте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тайлер Дули, благодаря родству с Меган, сколотил многомиллионное состояние на выращивании конопли и легальной продаже марихуаны для медицинских целей в американском штате Орегон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл засветила лифчик и вылетела с сыном Арчи в Йоханнесбург.

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