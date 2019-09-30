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«Корвалол» может подорожать втрое из-за монополии — СМИ
Популярное седативное средство «Корвалол» может подорожать в три раза уже в нынешнем году, если одному из производителей удастся монополизировать этот советский бренд.
Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Подробности недели», которая вышла в эфире телеканала «Интер».
«Копеечный «Корвалол», который есть едва ли не в каждом доме, может подорожать втрое. А все потому, один из производителей требует эксклюзивные права на препарат. Монопольное преимущество ему не предоставляют — и именно это является гарантией низкой цены «Корвалола», — рассказали журналисты «Интера».
Адвокат Александр Мамуня в телесюжете отмечает, что монополия на «Корвалол» в Украине уже существовала, и цены на него были выше нынешних.
«Когда появилось несколько производителей этого препарата, цены на конкретно „Корвалол“ снизились», — говорит адвокат.
Как сообщалось, седативный препарат «Корвалол» появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства «Валокордин». Он не был закреплен за одним производителем: регистрационные удостоверения на «Корвалол» имели 70 советских фармпредприятий. Сегодня препарат с таким названием производят фармацевтические компании России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
Киевская компания «Фармак» считает себя изобретателем «Корвалола» и долгое время пытается в судебном порядке запретить украинским конкурентам производить лекарства под этим брендом. В то же время «Фармак» не подает иски против производителей «Корвалола» в других странах.
«Фармак» уже 15 лет судится с киевской компанией «Дарница». Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Тем не менее, в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».
Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным в связи с «Фармаком».
В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по жалобе «Дарницы» отменил это решение.
25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
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