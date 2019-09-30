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"Украинагейт": у Трампа начали широкомасштабную подготовку к отражению угрозы импичмента
После скандала в США из-за обнародованного текста жалобы американского разведчика по поводу якобы действий президента Трампа, которые угрожают национальным интересам страны, советники Белого дома начали широкомасштабную стратегию реагирования на угрозу импичмента президенту.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на собственные источники.
В администрации Трампа признают, что скоординированный правовой, политический и общественный ответ необходим, чтобы помочь президенту избежать импичмента.
«Действующий руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни и юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне представят президенту план мер быстрого реагирования, это может произойти уже в понедельник», — говорится в сообщении.
Издание пишет, что пока непонятно, кто будет руководить стратегией противодействия. Одним из возможных претендентов называют представителя Белого дома Стивена Гроувса, который уже консультировал администрацию Трампа относительно расследования спецпрокурора Мюллера.
Напомним, в США в течение последней недели существенно обострилась политическая ситуация из-за обнародования деталей телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским, состоявшегося 25 июля, в котором якобы Трамп давил на украинского лидера, требуя начать расследование в отношении Джо Байдена.
Как сообщали «ФАКТЫ», личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, имя которого также упоминается в жалобе агента ЦРУ, пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году.
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