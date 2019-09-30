Украина

Под Киевом провели в последний путь нацгвардейца, погибшего на Донбассе (фото)

30 сентября в Обухове Киевской области простились с Александром Маркивым, 38-летним старшим лейтенантом Национальной гвардии, который погиб на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

При обстреле позиций Нацгвардии командир взвода Бригады быстрого реагирования Маркив получил пулевое ранение в лицо, которое оказалось смертельным. Экстренная операция не помогла спасти жизнь воина.

«Еще одна невосполнимая потеря из-за российской агрессии. Война забирает лучших. Именно таким воином был старший лейтенант Александр Марков и останется в наших сердцах настоящим Героем», — сказано в сообщении.

Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, затем отправился на фронт, где сначала воевал в рядах ВСУ, а затем — в Нацгвардии, У него остались жена и маленький сын.

Ранее сообщалось, что в Днепре умер боец батальона «Донбасс», защищавший Украину с первых дней.

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