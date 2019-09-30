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Украина

Скандальный день памяти жертв Бабьего Яра: вслед за Зеленским досталось Мендель

15:02 30 сентября 2019 469
Юлия Мендель
Инф. «ФАКТОВ»

29 сентября Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, посетила концерт «Женского квартала», о чем сообщила в Instagram. Это произошло в годовщину памяти жертв трагедии в Бабьем Яру. Мероприятие памяти жертв нацистов не посетил также Владимир Зеленский.

Юлия Мендель опубликовала ролик выступления и подписала его: «@zhenskiykvartal_official — невероятные, талантливые, современные!». Этот поступок вызвал негативную реакцию пользователей сети.

Среди комментариев встречали такие: «Считаете ли вы, как государственный служащий, уместным посещать такие мероприятия в день памяти жертв Бабьего Яра?», «А цветы возлагать в Бабьем Яру это не ваша обязанность? Или сначала развлечения? Сходите, хотя бы после фоточку сделайте, как шеф»,"А где Богдан? На годовщину Голодомора «Лигу смеха» надо забабахать!"

Как сообщалось ранее, Юлия Мендель напала на журналиста Сергея Андрушко, а затем попыталась объяснить мотивы своих действий тем, что таким образом она защищала первое лицо государства.

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