Тюрьма и наркотики: Сергей Лазарев рассказал о трагической смерти брата (видео)

Шоу-бизнес

Популярный российский певец Сергей Лазарев ошарашил откровенными признаниями. В интервью своей бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» он раскрыл интимные подробности личной жизни. Впервые он рассекретил то, что год назад во второй раз стал отцом. Его дочери Анне исполнился годик.

Также Лазарев поделился воспоминаниями о своей семье и не смог сдержать слез, рассказывая о смерти старшего брата. Павел четыре года назад попал в аварию. На первый взгляд, он получил незначительные травмы — сотрясение головного мозга, ушибы — и не стал обращаться за помощью к медикам. Но через несколько дней ему стало хуже, развилось заражение крови. Врачам не удалось его спасти.



*Сергей Лазарев с мамой и братом

«Паше поставили „сотрясение мозга“, сильные ушибы, перелом носа. Внешне он как будто-то бы отделался испугом. Машины были „всмятку“. Паша отказался от больницы, и это было роковой ошибкой. Объясню почему. Это только кажется, что быть членом семьи известного человека легко, классно. На самом деле, это не совсем так. За Пашей тоже в какой-то степени следили. Были в его жизни моменты, когда конкретно накосячил, и пресса за ним следила, пытались сравнить его со мной. И он очень боялся мне навредить. Я так понимаю, что он отказался от госпитализации, чтобы не дай бог об этом не узнали… Он так долго пытался заслужить какое-то доверие к себе, что он опять его как будто бы не оправдал. Он слишком много делал в жизни неправильных выборов, много было моментов, за которые ему было стыдно. Он достаточно долгое время употреблял запрещенные препараты. Пашу лечили ни раз: успешно, потом срывался, были разные случаи. Это каждый раз были дикие удары: для мамы, для меня, для всей семьи. Он отсидел 4 года в тюрьме за хранение наркотиков, его поймали с какой-то дозой наркотиков. Тогда появились заголовки: „Брат Сергея Лазарева наркоман“. Он отсидел и вышел совершенно другим человеком. Эта ситуация продлила ему жизнь. Его друзья, которые остались на свободе, все умерли. Мы Пашу заново пытались социализировать. Я устроил его к себе в компанию курьером, чтобы он сам зарабатывал, выводил брата на мероприятия. Он стал совершенно другим человеком. Встретил свою любовь — девочку, с которой они учились в школе… Она писала ему письма, дождалась его, это была невероятная любовь. Мы все выдохнули, потому что у него наконец-то все встало на свои рельсы: появилась работа, машина, которую я ему купил… Казалось бы, все хорошо, и вот эта авария…», — рассказал Лазарев.



*Лазарев поддерживает племянницу

Он также признался, что часто ездит на могилу к брату, особенно перед важными событиями в жизни, просит у него помощи и считает его своим ангелом-хранителем.

После программы Лазарев впервые показал на фото годовалую дочь Анну. Малышка очень похожа с братом Никитой. Детей артисту родила суррогатная мать.

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