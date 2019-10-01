Новый "Синий кит": в Украину пришла смертельная игра для подростков Fire Challenge

Происшествия

В Черкассах 11-летнюю девочку поджег ее младший брат. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми ожогами. ЧП произошло 28 сентября прямо на улице. Девочка выжила только благодаря случайному прохожему, который смог потушить на ней пламя. Как выяснилось, девочка пострадала из-за популярного в соцсетях челленджа #Firechallenge («огненный челлендж»). Суть в том, чтобы поджечь себя или друга, зафиксировать процесс на видео и выложить ролик в интернет. Оказалось, что 10-летний брат поджег сестру именно с этой целью.

В ГосЧС опасный челлендж сравнивают с печально известной игрой «Синий кит», участники которой, выполняя задания кураторов из закрытых групп в соцсетях, совершали суициды.

- Девочка, поступившая 28 сентября в Первую городскую больницу Черкасс с тяжелыми ожогами, как выяснилось, была участником этого челленджа, они с братом играли в игру Fire Challenge, которая становится популярной среди подростков, — сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь областного Управления ГСЧС Константин Проценко. - Пострадавшая сама об этом сказала, когда только поступила в больницу. У нее ожоги первой и второй степени. Fire Challenge — это смертельно опасный челлендж. Дети поджигают себя и своих друзей, не задумываясь о последствиях. Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды насилия в интернете, где создаются группы с депрессивным контентом. По сути, «Синий кит» возвращается в новом обличье.

Похожий случай, причиной которого, вероятнее всего, тоже стал опасный челлендж, произошел в августе нынешнего года в городе Днепр. Там на жилмассиве «Северный» подростки подожгли своего друга прямо во дворе. Двое школьников облили ребенка горючей смесью и едва не сожгли заживо. Кирилл получил ожоги 35% поверхности тела.

Fire Challenge пришел в постсоветские страны из США. Его смысл (если это можно считать «смыслом») заключается в том, чтобы плеснуть на себя (или на кого-то) немного воспламеняющейся жидкости, поджечь и тут же быстро погасить пламя. Процесс нужно успеть снять на видео, чтобы потом выставить видеоролик в интернет и набрать просмотры и лайки.

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Широкое распространение Fire Challenge получил в 2014 году и привлек внимание СМИ, включая такие газеты как The Washington Post. Пожарные, врачи, власти распространяли официальные заявления, предупреждая детей и родителей об опасности. Ряд пострадавших получили сильные ожоги. Подростки потом признавались: даже не подозревали, что челлендж закончится для них болью и мучениями. Резкой критике подвергся YouTube за то, что не блокировал размещенные видео случаев Fire Challenge. Кстати, такие видеоролики можно найти на YouTube и сейчас.

Одним из самых громких стал трагический случай с 12-летней Тимией Лэндерс из Детройта. В августе 2018 года Тимия захотела принять участие в опасном челлендже и подожгла себя. Рядом с ней в этот момент были ее друзья, которые должны были снять происходящее на видео. ЧП случилось в доме Тимии. Мать девочки Брэнди Оуэнс рассказывала журналистам, что после обеда ненадолго оставила подростков одних, как вдруг услышала громкий хлопок. Прибежав на звук, увидела, что ее дочь охвачена пламенем. «Она превратилась в огненный шар! — рассказывала журналистам Брэнди Оуэнс. — Она бегала и кричала: «Помогите!» Друг Брэнди Оуэнс положил девочку в ванную и стал заливать водой, а мать в это время пыталась снять с нее горящую одежду. Тимия Лэндерс получила ожоги почти 50% поверхности тела. Долгое время она находилась в реанимации и до сих пор проходит реабилитацию.

Тимия Лендэрс до и после трагедии

В начале 2019 года опасный челлендж стал набирать популярность в России. В январе нынешнего года в Москве так погиб 15-летний мальчик. Подростки облили его бензином и подожгли. Пострадавший получил ожоги 98% поверхности тела. Фактически он сгорел заживо. Первые несколько минут после случившегося он еще был в сознании и успел назвать прохожим номер телефона своего отца. Через два дня ребенок умер. Позже одного из поджигателей арестовали, его будут судить за «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Одноклассники погибшего мальчика рассказали журналистам, что это был Fire Challenge. Дескать, подростки снимали поджог на видео, но в сеть ролик не выставили, так как мальчик погиб и началось следствие.

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Похожие случаи происходили также в Калининском районе Санкт-Петербурга (там в ноябре 2018 года подростки подожгли 14-летнюю девочку) и в Красноярске (где тоже в ноябре 2018 года подростки подожгли своего друга на катке стадиона «Рассвет). В этих случаях дети остались живы, но получили ожоги.

Такие видео участники челленджа размещают в интернете, чтобы набирать просмотры и лайки

Когда опасный челлендж пришел в Украину? Мама 14-летнего школьника из Каменец-Подольского говорит, что ее сын едва не стал жертвой Fire Challenge в апреле 2019 года.

- Мой сын таким образом получил сильный ожог руки, — рассказала «ФАКТАМ» женщина. — В тот день он задержался после школы. Позвонил и предупредил, что немного погуляет с друзьями. А через час мне позвонил его друг и сказал, что Максим сильно обжег руку. Я приехала одновременно со «скорой». У сына был ожог руки третьей степени. Рука обгорела от кисти до локтя. Сын признался, что они с друзьями специально подожгли ему руку. Решили поучаствовать в каком-то дурацком челлендже. «Я должен был тут же потушить огонь, а пацаны — снять это на видео, — рассказывал сын. — Но мы не успели, загорелась рубашка…» Сыну понадобилось несколько операций. Рука имеет ужасный вид и до сих пор сильно болит. Максим рассказал, что этим челленджем интересовались многие его одноклассники. Я так понимаю, что они это делают не столько ради лайков, сколько для того, чтобы показать, какие они смелые и крутые. Никто не думает, чем это может закончиться.

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Руководитель психологической службы Управления ГосЧС в Черкасской области Леся Коротяева предлагает не просто предупреждать детей об опасности таких игр, а показывать им, к чему это может привести.

«Единственное, что может повлиять на детей — это прямое включение из ожогового центра, где они увидят страдания тех, кто принял участие в таких играх, — говорит Леся Коротяева. — Только так дети смогут осознать опасность и последствия таких челленджей».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о не менее опасном челлендже под названием «Беги или умри». Суть экстремальной игры в следующем: подросток пытается проскочить перед автомобилем, а его друг снимает процесс на видео. Чаще всего такие эксперименты заканчиваются либо больничной койкой, либо гибелью подростка.

Также «ФАКТЫ» подробно рассказывали о суицидальной игре «Синий кит». Позже появилась похожая игра под названием «Красная Сова». А летом 2018 года стало известно о Момо — это жуткий персонаж, который неожиданно появлялся в списке контактов одного из мессенджеров и склонял своих жертв к самоубийству. Еще сообщалось о челлендже «Пропасть на 24 часа», суть которого в том, чтобы уйти из дома и сутки ни с кем не выходить на связь.

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