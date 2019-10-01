Подруга-дизайнер Меган Маркл Миша Нону показала свое свадебное платье (фото)

Стиль жизни

Дизайнер Миша Нону, сыгравшая 20 сентября сыграла в Риме пышную свадьбу с нефтяным магнатом Майклом Хессом, на которой присутствовали британские принцессы Беатрис и Евгения, Иванка Трамп, а также Меган Маркл с принцем Гарри, наконец-то показала свое свадебное платье.

Фотографии уникального наряда, дизайн которого разработала сама невеста, 31-летняя Миша выложила в соцсети Instagram.

Платье в винтажном стиле сшито из шелковой органзы и кружева. Оно было вышито вручную в Швейцарии. Фата Миши, который выходила замуж уже во второй раз, достигала в длину 10 метров. Миша сказала, что платье получилось «более традиционным», чем она сама ожидала.

Заодно Нону сообщила в Instagram, что является дизайнером черного топа, который Меган Маркл ранее надевала на встречу с женщинами-политиками и общественными активистками в ЮАР и из-под которого просвечивал бюсгтальтер герцогини.

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