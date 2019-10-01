Украина

"Украинагейт": от Джулиани требуют предоставить документы о разговоре Трампа с Зеленским

К Руди Джулиани, адвокату президента США Дональда Трампа, обратились председатели комитетов Палаты представителей Конгресса по разведке, надзору и иностранным делам с просьбой предоставить до 15 октября ряд документов. Обращение связано с телефонным разговором Трампа и президента Украины Зеленского, о котором становится известно все больше скандальных деталей. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Украина».

При этом в письме председатели предупредили Джулиани: «Ваше невыполнение или отказ выполнить повестку, в том числе по указанию или распоряжению президента или Белого дома, является доказательством препятствования расследованию импичмента Палаты и может быть использовано в качестве неблагоприятного вывода против Вас и президента».

Повестка предусматривает, что Джулиани должен передать текстовые сообщения и телефонные записи, связанные с оказанием давления на украинских чиновников по поводу дела Байдена.

Конгрессмены также попросили передать сообщения, которые касаются внешней помощи США Украине, а также информацию о ее сдерживании.

Джулиани пока не сообщил, будет ли он выполнять повестку в суд.

«Я получил повестку, подписанную только председателями-демократами, которые уже предрешили исход этого дела», — написал Джулиани в Twitter и не сообщил, собирается ли он явиться по повестке.

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Луценко рассказал подробности о просьбе Джулиани по делу Байдена.

Фото — EPA и Офис президента.

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