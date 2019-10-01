Украина

В сентябре Украина потеряла на Донбассе 13 своих защитников: имена и фото героев

В 2019 году сентябрь стал одним самых кровавых месяцев на Донбассе. Боевые действия привели к гибели 13 защитников Украины.

По данным «Новинарня», в сентябре погибли десять военнослужащих ВСУ и трое — Национальной гвардии. Двое — офицеры, 11 — солдаты и сержанты. Самому молодому из воинов был 21 год, а старшему — 47 лет.

Большинство боевых потерь сентября наши воины понесли от огня снайперов боевиков — погибли семь бойцов. Еще пять — стали жертвами обстрелов, а один — подорвался на взрывном устройстве.

Суммарное число обстрелов — 525, а в августе — 316. Все это свидетельствует о том, что террористы продолжают нагнетать обстановку на Донбассе.

Имена героев: Александр Грицаюк, Андрей Проценко, Эдуард Шахов, Михаил Ткачишин, Николай Обуховский, Александр Линчевский, Валерий Шатурский, Михаил Цимбалистый, Максим Кондратюк, Владислав Рой, Андрей Сторожук, Александр Маркив, Владимир Аджавенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о героях, погибших на Донбассе в августе 2019 года.

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