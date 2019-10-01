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Министра финансов Маркарову допросили в ГБР: что об этом известно
В Государственном бюро расследований 1 октября допросили Оксану Маркарову, министра финансов Украины. Она была вызвана в ГБР по делу ПриватБанка. Об этом сообщает UNN со ссылкой на собственного корреспондента.
Допрос министра финансов продолжался около часа. Журналисту Маркарова ответила, что находилась в ГБР «в качестве свидетеля». Она сказала, что дело касается ситуации с ПриватБанком. Эту информации подтвердили и в Государственном бюро расследований.
По словам Маркаровой, повторно на допрос ее не вызывают.
Ранее сообщалось, что продолжается расследование национализации ПриватБанка. По словам бывшего главы СНБО Александра Данилюка, возвращение банка прежним владельцам — невозможно. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявляет о возможности компромисса с миллиардером Игорем Коломойским.
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