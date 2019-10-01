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В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия
В Москве убили следователя центрального аппарата СК России — полковника Владислава Капустина. Злоумышленник набросился на него с ножом и нанес смертельное ранение. Вообще в России в последнее время значительно усложнилась криминогенная ситуация, идет битва воровских кланов. О происшествии сообщил Znak.com.
Нападение произошло во время приема граждан в здании, находящемся в Техническом переулке. Злоумышленник задержан — им оказался житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Ранее он многократно обращался в органы власти с жалобами и претензиями. Задержанный находится в состоянии возбуждения, возможно, страдает психическим заболеванием.
От полученных ножевых ранений полковник скончался в реанимации.
Также опубликовано видео с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в России странный мужчина пытался перерезать себе горло ножовкой в школе.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..