Украина

В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия

В Москве убили следователя центрального аппарата СК России — полковника Владислава Капустина. Злоумышленник набросился на него с ножом и нанес смертельное ранение. Вообще в России в последнее время значительно усложнилась криминогенная ситуация, идет битва воровских кланов. О происшествии сообщил Znak.com.

Нападение произошло во время приема граждан в здании, находящемся в Техническом переулке. Злоумышленник задержан — им оказался житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Ранее он многократно обращался в органы власти с жалобами и претензиями. Задержанный находится в состоянии возбуждения, возможно, страдает психическим заболеванием.

От полученных ножевых ранений полковник скончался в реанимации.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в России странный мужчина пытался перерезать себе горло ножовкой в школе.

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