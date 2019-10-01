Украина

Гончарук пообещал, что жители украинского захолустья выйдут в интернет через пять лет

В правительстве Украины анонсировали проведение масштабного исследования, которое установит уровень реального покрытия Украины интернетом. Это необходимо для реализации предусмотренной в Программе деятельности правительства задачи о переводе всех административных услуг в онлайн. Напомним, в 2020 году в Украине пройдет первая электронная перепись населения.

Следующим шагом определено создание портала для мониторинга доступности Интернета и создание Фонда обеспечения интернета в регионах. Именно из средств этого фонда будут финансироваться работы по обеспечению покрытия высокоскоростным интернетом на всех международных автодорогах и во всех населенных пунктах страны.

Кроме того, планируется законодательно утвердить право граждан на скоростной Интернет, сообщает Сегодня.

Отдельно в программе уточняется, что под высокоскоростным считается доступ к сети со скоростью не менее 30 Мбит/с.

Напомним, в правительстве Алексея Гончарука впервые в истории Украины появилось Министерство цифровых трансформаций. По словам министра Михаила Федорова, министерство перенимает на себя функцию формирования политики в сфере админуслуг, что позволит изменить сам характер и логику социальных и публичных услуг, а не «оцифровывать совок».

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