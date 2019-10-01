Политика

Подковерные игры: Данилюк назвал причину своего ухода с поста секретаря СНБО

Отставка секретаря СНБО Александра Данилюка стала неожиданным событием в Украине. О причинах такого решения политик рассказал изданию ГОРДОН.

Александр Данилюк заявил, что уход состоялся по его инициативе.

«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи» — сказал Александр Данилюк.

Он объяснил, что не смог прийти к единой позиции с президентом по исправлению сложившейся ситуации.

Александр Данилюк отметил, что у многих людей, которые сейчас пришли во власть, нет достаточного для этого уровня профессионализма.

Напомним, Данилюк стал первым высокопоставленным чиновником из команды Зеленского, подавшим в отставку.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», существует несколько версий, почему Данилюк покинул пост секретаря СНБО. Одна из них носит скандальный характер и называет причиной вызывающую выходку Зеленского.

Фото: ГОРДОН

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