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Подковерные игры: Данилюк назвал причину своего ухода с поста секретаря СНБО
Отставка секретаря СНБО Александра Данилюка стала неожиданным событием в Украине. О причинах такого решения политик рассказал изданию ГОРДОН.
Александр Данилюк заявил, что уход состоялся по его инициативе.
«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи» — сказал Александр Данилюк.
Он объяснил, что не смог прийти к единой позиции с президентом по исправлению сложившейся ситуации.
Александр Данилюк отметил, что у многих людей, которые сейчас пришли во власть, нет достаточного для этого уровня профессионализма.
Напомним, Данилюк стал первым высокопоставленным чиновником из команды Зеленского, подавшим в отставку.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», существует несколько версий, почему Данилюк покинул пост секретаря СНБО. Одна из них носит скандальный характер и называет причиной вызывающую выходку Зеленского.
Фото: ГОРДОН
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