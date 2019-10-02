Украина

Зеленский при журналистах потроллил Мендель вместо того, чтобы ее уволить (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский решил вместо увольнения шутливо пожурить своего секретаря Юлию Мендель, которая накануне попала в скандал из-за хамского поведения в отношении журналиста Сергея Андрушко.

Так, в начале брифинга, посвященного ходу переговоров в Минске Мендель вышла к журналистам и сообщила тему брифинга. После этого она уступила место у микрофона Зеленскому, и тот, в свою очередь, «пошутил»: «Вы никого не толкали, Юлия?»

Вероятно, подобным образом глава государства показал отношение к требованию журналистского сообщества отправить в отставку своего пресс-секретаря после ее неэтичного поведения в отношении журналиста программы «Схемы» Сергея Андрушко.

Напомним, Мендель перегородила ему дорогу и удерживала руками, когда представитель СМИ пытался задать вопрос президенту.

После того, как скандал набрал обороты в СМИ и соцсетях, Мендель объяснила, что таким образом она не толкала, а останавливала журналиста. По ее словам, журналист работал, вторгаясь в «личное пространство» Зеленского, которое является и его зоной безопасности.

В связи с инцидентом сообщество независимых журналистов «Инициатива 34» потребовало увольнения Мендель из-за «непрофессионального и неэтичного поведения» в отношении журналистов. Также журналисты настаивают на извинениях Офиса президента и самой Мендель перед Андрушко.

Напомним, первые призывы к увольнению Юлии Мендель прозвучали еще в июне 2019 года, вскоре после назначения пресс-секретаря. Президенту была составлена петиция, где поведение Мендель называли «хамским». Петиция не собрала нужное количество голосов и была отправлена в архив.

С тех пор число претензий к Мендель выросло. Не осталось незамеченным грубое поведение по отношению к журналистам Сергею Андрушко и Кристоферу Миллеру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», последним скандальным случаем, связанным с Мендель, стало посещение пресс-секретарем юмористического шоу «Женский квартал» в День памяти жертв Бабьего Яра.

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