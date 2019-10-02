Украина

Имплементация «формулы Штайнмайера», о согласовании которой на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, может привести к тому, что в ближайшей перспективе Украина возложит на себя ответственность за восстановление разрушенного Донбасса. При этом Россия, которая пять лет вывозила заводы и предприятия с этой территории, останется в стороне. Об этом в своей статье предупреждает главный редактор сайта Fakty.ua Ярослав Жаренов.

По его прогнозам, в более длительной перспективе «самостоятельный» регион Донбасс (особый порядок местного самоуправления на территории Донбасса теперь будет закреплен на постоянной основе) сможет блокировать любое движение Украины в сторону цивилизации, ЕС и НАТО.

Тем самым Европа официально «умоет руки», а Париж и Берлин с огромным удовольствием признают мир на востоке нашей страны, вернувшись к «just business» с Россией.

Более того, по иронии судьбы Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, очевидно под ручку с Владимиром Путиным и возможно, Владимиром Зеленским, станут главными кандидатами на Нобелевскую премию мира.

Отметим, что так называемая «формула Штайнмайера» не была нигде обнародована, поэтому Жаренов делает свои выводы на основе тех отрывков, которые просачивались в прессу и были озвучены разными сторонами.

Напомним, что по словам президента Зеленского, согласование формулы Киевом было последней преградой для организации встречи «Нормандской четверки».

Ранее политолог Анатолий Октисюк заявил, что согласие Украины на урегулирования конфликта на Донбассе по «формуле Штайнмайера» является первым серьезным провалом новой власти. Этот сценарий, по его мнению, в конечном итоге может привести к развалу страны.

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