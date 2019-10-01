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Вплоть до развала страны: в Украине указали на серьезный провал Зеленского и оценили угрозу
Согласие Украины на урегулирования конфликта на Донбассе по «формуле Штайнмайера» является первым серьезным провалом новой власти. Этот сценарий в конечном итоге может привести к развалу страны.
Такое мнение высказал политолог Анатолий Октисюк.
Он отметил, что представители Зе-команды не давали четкой формулировки по вопросу «формулы Штайнмайера», чем путали западных партнеров.
«Власть не признала конфликт долгосрочным. Не сделала попытку совместить Донбасс и Крым в одно переговорное меню. Хотя Зеленский должен был это сделать, поскольку Крым и Донбасс вместе были аннексированы русскими, так и вместе должны быть возвращены под украинский суверенитет. Возвращать на российских условиях разрушенную черную дыру под названием Донбасс сейчас очень рискованно», — пишет Октисюк в Facebook.
Политолог допустил, что сценарий Кремля могут и не реализовать.
«Подписать — не значит выполнять. В условиях турбулентности в США и кризиса в ЕС — надо тянуть время, проводить реформы и становиться сильнее. В нынешних условиях, Украина не готова финансово и политически тянуть ОРДЛО. Иначе будет новый Майдан, и хуже — распад государства», — резюмировал Октисюк.
Подробнее читайте в колонке политического обозревателя «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова «Формула Штайнмайера» для Донбасса: успех Зеленского или капитуляция Украины.
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