Украина

Вплоть до развала страны: в Украине указали на серьезный провал Зеленского и оценили угрозу

Согласие Украины на урегулирования конфликта на Донбассе по «формуле Штайнмайера» является первым серьезным провалом новой власти. Этот сценарий в конечном итоге может привести к развалу страны.

Такое мнение высказал политолог Анатолий Октисюк.

Он отметил, что представители Зе-команды не давали четкой формулировки по вопросу «формулы Штайнмайера», чем путали западных партнеров.

«Власть не признала конфликт долгосрочным. Не сделала попытку совместить Донбасс и Крым в одно переговорное меню. Хотя Зеленский должен был это сделать, поскольку Крым и Донбасс вместе были аннексированы русскими, так и вместе должны быть возвращены под украинский суверенитет. Возвращать на российских условиях разрушенную черную дыру под названием Донбасс сейчас очень рискованно», — пишет Октисюк в Facebook.

Политолог допустил, что сценарий Кремля могут и не реализовать.



«Подписать — не значит выполнять. В условиях турбулентности в США и кризиса в ЕС — надо тянуть время, проводить реформы и становиться сильнее. В нынешних условиях, Украина не готова финансово и политически тянуть ОРДЛО. Иначе будет новый Майдан, и хуже — распад государства», — резюмировал Октисюк.

Подробнее читайте в колонке политического обозревателя «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова «Формула Штайнмайера» для Донбасса: успех Зеленского или капитуляция Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter