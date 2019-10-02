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Мир

Сеть рассмешила реакция собаки, которой хозяин не дает вафли (видео)

9:22 2 октября 2019 2024
Зая
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть насмешило опубликованное в Twitter видео, на котором двухлетний пудель по кличке Зая закатывает истерику, когда хозяин не позволяет ей съесть его вафли. Она начинает драматически выть, когда владелец твердо говорит: «Нет». И нетерпеливо смотрит на тарелку, где лежит лакомство.

Менее, чем за сутки видео набрало 1,1 миллиона просмотров.

В комментариях к видео люди восхищаются тем, какая Зая милая и называют ее «настоящей дивой». Кто-то говорит, что жестокому хозяину следовало бы дать ей хоть кусочек. На что парень ответил, что не давал Зае вафли потому, что в них есть кусочки шоколада. А шоколад собакам вреден.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть покорило видео капризного бульдога, обидевшегося на то, что его перестали угощать.

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