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Сеть рассмешила реакция собаки, которой хозяин не дает вафли (видео)
Сеть насмешило опубликованное в Twitter видео, на котором двухлетний пудель по кличке Зая закатывает истерику, когда хозяин не позволяет ей съесть его вафли. Она начинает драматически выть, когда владелец твердо говорит: «Нет». И нетерпеливо смотрит на тарелку, где лежит лакомство.
Менее, чем за сутки видео набрало 1,1 миллиона просмотров.
В комментариях к видео люди восхищаются тем, какая Зая милая и называют ее «настоящей дивой». Кто-то говорит, что жестокому хозяину следовало бы дать ей хоть кусочек. На что парень ответил, что не давал Зае вафли потому, что в них есть кусочки шоколада. А шоколад собакам вреден.
here’s a video of my dog throwing a tantrum cause I didn’t give her my waffles… pic.twitter.com/4nvyxyJ8L0— Manny MUA (@MannyMua733) September 30, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть покорило видео капризного бульдога, обидевшегося на то, что его перестали угощать.
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