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Мир

«Ну, ты меня и достал»: игривый щенок пристает к собаке постарше (видео)

11:45 4 октября 2019 1341
Джакс и Дозер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Хозяйка двух немецких овчарок Джакса и Дозера из американского штата Нью-Джерси выложила в сети смешное видео с участием обоих своих питомцев. На нем щенок Джакс пристает к своему старшему другу, облаивая его. А Дозер раздраженно показывает в ответ зубы. В какой-то момент Джакс начинает облизывать морду Дозера, который сразу успокаивается. Однако потом все начинается сначала.

«У Джакса и Дозера могут быть свои разногласия, но вообще они лучшие друзья», — подписала хозяйка видео, которое вызвало восторг у пользователей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором огромный дог пришел в ужас при виде «злой» игрушки.

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