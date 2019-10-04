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Милый котенок, который борется со сном над чашкой кофе, покорил сеть (видео)
Сеть покорил милый видеоролик под заголовком «Слишком много выпил», который выложила на платформе Reddit пользовательница под ником u/Ms_marylou. В нем маленький котенок борется со сном, опершись передними лапками о край чашки с кофе.
«Типичный я утром — до того, как выпью свою первую чашку кофе!», «Очаровательный сонный котенок», — писали в комментариях. Звучали предположения, что зверек греется о чашку с теплым напитком. Кто-то в ответ на заголовок отметил: «А мне кажется, что этот котенок, наоборот, недостаточно много выпил кофе». «Никто не сказал ему, что это кофе по-ирландски», — написал еще один пользователей, намекая, что котенок пьян, нализавшись кофе с добавлением виски.
А еще то-то написал, что его собственная кошка обожает кофе и вылизывает из чашки из-под него. Хозяйка котенка, правда, уточнила, что в «ходе съемок видео» ее питомец кофе не пил.
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором огромный дог пугается «злой» игрушки.
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