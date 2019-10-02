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В цвете морской волны: Кейт Миддлтон прибыла вместе с мужем на встречу с принцем Ага-Ханом (фото, видео)

Пока Меган Маркл и принц Гарри завершают свое турне по странам Африки, Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к официальной поездке в Пакистан, в которую они отправятся 14 октября.

В преддверии визита в эту страну герцог и герцогиня Кембриджские, как пишет Daily Mail, встретились в Лондоне с принцем Каримом Ага-Ханом IV — 82-летним духовным лидером исмаилитов. Он приветствовал супругов у входа в Центр Ага-Хана, куда они приехали ознакомиться с современной пакистанской культурой.

Кейт выглядела великолепно в длинном женственном струящемся платье из шелкового жоржета цвета морской волны стоимостью 1390 долларов от ARossGirl (Миддлтон еще ни разу не появлялась на публике в этом туалете) и в серьгах пакистанского бренда Zeen.

Meanwhile in London, the Duke and Duchess of Cambridge meet the Aga Khan in London ahead of their visit to Pakistan later this month. Kate is wearing an ARossGirl dress and earrings by Pakistani designer Zeen (many thanks @RoyalReporter) pic.twitter.com/7BV0St7671 — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 2, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри воссоединились в ЮАР после почти недельной разлуки.

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