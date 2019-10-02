24.85 / 25.45 26.95 / 27.75
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

В цвете морской волны: Кейт Миддлтон прибыла вместе с мужем на встречу с принцем Ага-Ханом (фото, видео)

14:30 2 октября 2019 378
Кейт Миддлтон, принц Уильям и Ага-Хан
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пока Меган Маркл и принц Гарри завершают свое турне по странам Африки, Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к официальной поездке в Пакистан, в которую они отправятся 14 октября.

В преддверии визита в эту страну герцог и герцогиня Кембриджские, как пишет Daily Mail, встретились в Лондоне с принцем Каримом Ага-Ханом IV — 82-летним духовным лидером исмаилитов. Он приветствовал супругов у входа в Центр Ага-Хана, куда они приехали ознакомиться с современной пакистанской культурой.

Кейт выглядела великолепно в длинном женственном струящемся платье из шелкового жоржета цвета морской волны стоимостью 1390 долларов от ARossGirl (Миддлтон еще ни разу не появлялась на публике в этом туалете) и в серьгах пакистанского бренда Zeen.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри воссоединились в ЮАР после почти недельной разлуки.

Читайте также: Меган Маркл, появившуюся на публике в платье за 116 долларов, приветствовали восторженными криками .

Читайте также: В сеть попало видео ареста голого племянника Меган Маркл, буянившего под действием наркотиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер