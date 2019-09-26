Шоу-бизнес

Обнимались и держались за руки: Виторган больше не скрывает отношения с молодой актрисой (фото)

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган, который ранее не афишировал отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе, больше не скрывает роман. С возлюбленной он вместе появляется на светских мероприятиях и не скрывает чувства на публике. Недавно они погуляли не двух вечеринках. Пришли, держась за руки, весь вечер не отходили друг от друга и нежно обнимались. Влюбленные впервые позировали вместе как пара.

«Это был вечер, полный счастья», — написал Виторган в Инстаграм.

Ни 47-летний Максим, ни 28-летняя Нино пока отношения не комментируют. Но их семьи хорошо знают друг друга. Мать актрисы, звезда фильма «Небесные ласточки» Ия Нинидзе одобрила выбор дочери.

Летний отпуск Максим и Нино провели вместе. Сначала они отдыхали вдвоем, а потом к ним присоединились дети. Семейство отлично провело время в Греции.

Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Бывшего мужа она не пригласила. 10 сентября Максиму исполнилось 47 лет и он устроил вечеринку с зажигательными танцами.

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