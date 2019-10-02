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Массовое отравление на Буковине: пострадали почти 90 человек
В поселке Путила Черновицкой области 86 человек обратились в больницу с жалобами на отравление, 28 из них — дети. Ранее случай массового отравления был зафиксирован в городе Березно Ровенской области.
Как сообщили в Центре общественного здоровья Украины, все отравившиеся употребляли в пищу блюда из путильского ресторана «Оскар». Жалобы стали поступать еще с 29 сентября.
По состоянию на утро 2 октября на лечении в стационаре находятся 28 человек, в том числе 6 детей, отравившийся в ресторане «Оскар». Всем им поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит».
Ранее «ФАКТЫ» писали об отравлении в заведении общепита Тернополя, а также о массовом отравлении детей в одной из школ Одессы.
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