Вели себя нагло: в сети переполох из-за российских журналистов в Раде

Украина

Несмотря на то, что депутаты Верховной Рады 9-го созыва намерены ограничить количество украинских СМИ, которые могут получить аккредитацию в парламент, в здании Рады свободно находятся российские журналисты, которые к тому же ведут себя не совсем корректно. Об этом в Facebook сообщил корреспондент «Укринформа» Александр Трохимчук.

По его словам, сегодня двое подходили к нардепу Андрею Парубию и «представлялись, что они из Питера».

Руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк на пост Трохимчука и возмущение в соцсети ответила, что ни одного российского СМИ не аккредитовано в парламенте, хотя и нет запрета. Сегодня, по ее словам, в Раде были россияне, которых аккредитовали от изданий Би-би-си и The Washington Post.

Также Кармелюк добавила, что в парламенте нет запрета на аккредитацию иностранных журналистов. Всем недовольным она посоветовала обращаться в СБУ.

Напомним, ранее Ирина Кармелюк предложила создать Общественный совет, состоящий из представителей «уважаемых и рейтинговых СМИ», которые будут решать, кто из украинских СМИ может получить аккредитацию для работы в Раде.

По ее словам, сейчас по кулуарам парламента гуляют не только журналисты, но и блогеры, общественные активисты и другие люди «с корочками».

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского может работать без журналистов, они ей не нужны.

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