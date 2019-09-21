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Хотят отлучить от церкви: Собчак и Богомолов попали в скандал после эпатажной свадьбы

Вот уже неделю не смолкают разговоры об эпатажной свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Бурю негодования верующих вызвал эротический танец невесты под песню Аллегровой «Войди в меня». Нарушением церковных законов считают и венчание пары, ведь и Ксения и Константин ранее были в браке.

Теперь за эпатажные выходки Собчак может грозить суд. Национал-консервативное движение России подало в Генпрокуратуру РФ заявление, в котором обвиняют Ксению в оскорблении чувств верующих. Активисты считают, что своим танцем и сексуальным нарядом, а Ксения была в черном боди, она «нагло и бессовестно попирала» христианские ценности в целом, и религиозные символы в частности.

Не одобряют православные РФ и венчание пары. Ведь по канонам, церковные браки заключаются единожды, ранее разведенным не разрешается венчаться снова.

Перед заключением церковного союза, Собчак и Богомолов должны были пройти обряд покаяния, исповедаться и обещать не совершать безнравственных поступков.

Верующие считают, что после выхода из храма она вела себя безнравственно, обманув церковников.

А Богомолову в связи со скандалом припомнили еще и его «богохульный» спектакль «Идеальный муж. Комедия», который поставлен в МХТ. Поборники морали требуют снять постановку с репертуара или хотя бы внести режиссерские правки.

В запрещенной в Украине соцсети «Вконтакте» появилось открытое письмо к патриарху Кириллу. В нем просят отлучить Константина Богомолова от церкви. Его спектакль называют глумливым, а сцены — богохульными и развратными.

«Известный своими богохульными и развратными постановками режиссер Богомолов, уволенный из МХТ, но имеющий все возможности убрать из репертуара богохульный спектакль или, как минимум, внести в него соответствующие поправки, убрав все сцены кощунственного характера, продолжает съемки полупорнографического сериала», — пишут Кириллу члены Национально-Консервативного Движения, вспомнив и фильм «Содержанки», который насыщен эротическими сценами.

Напомним, Собчак и Богомолов сыграли свадьбу в пятницу 13 сентября. В ЗАГС жених и невеста приехали в катафалке, чем шокировали гостей и родителей. Венчаться молодые отправились на черной карете. Потом гуляли в Музее Москвы. Свадьбы была оформлена в готическом стиле — красные скатерти, черная посуда. Апофеозом вечера стал эротический танец Собчак. После выходки Ксении родители Богомолова спешно покинули банкет.

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